"Быстро восстановить невозможно". В "Укрэнерго" ответили, сколько займет ремонт ТЭС и ГЭС
Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления тепловых электростанций и гидроэлектростанций, которые были повреждены российскими ударами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Он отметил, что на ТЭС и ГЭС сейчас наблюдается наиболее критическая ситуация. Но это не означает, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда.
"Конкретно в этом моменте - у нас действительно исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях - масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", - рассказал Кудрицкий.
Он добавил, что дефициты, которые наблюдаются в энергосистеме, не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это - следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.
"И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.
Атаки россиян
Отметим, оккупанты всю весну прицельно били по украинской энергетике. В частности, была разрушена Трипольская ТЭС. Тогда Украине для защиты станции не хватило снарядов для противовоздушной обороны.
После таких атак по всей территории страны начали применять графики отключений света. На этой неделе они действуют каждые сутки.
В частности, графики также будут действовать завтра, 7 июня, весь день.
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