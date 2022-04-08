Євросоюз опублікував новий пакет санкцій проти РФ: хто в нього потрапив
Євросоюз увечері 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій проти Росії. У чорний список потрапили глави російських державних корпорацій і олігархи, а також банки і компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.
ЄС ввів персональні санкції проти глави "Сбербанку" Германа Грефа, російського олігарха Олега Дерипаски. Також до чорного списку внесли бізнесменів: Ігоря та Бориса Ротенбергів, сина Сулеймана Керімова Саїда, Володимира Богданова ("Сургутнафтогаз") та інших.
Крім того, ЄС заморозив активи чотирьох російських банків:
- ВТБ;
- "Новікомбанку";
- "Совкомбанку";
- "Відкриття".
Під санкції також потрапили російські держкорпорації:
- "Російські машини;
- Об'єднана рухова корпорація;
- Державна транспортна лізингова компанія;
- ряд суднобудівних, військово-промислових, машинобудівних та транспортних компаній.
Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану Москвою війну в Україні. Він включає ембарго на вугілля та низку інших обмежень.
Зазначимо, раніше ЄС запровадив санкції проти дочок Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.
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