Российский рубль обвалился до минимума с начала мая: в чем причина

Российский рубль упал до самого низкого уровня с начала мая по отношению к доллару, доведя свои месячные потери почти до 14%, так как опасения по поводу санкций в отношении российской нефти и газа напугали рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рубль упал 21 декабря на 2,5% по отношению к доллару до 70,60. Он потерял 2,4% и торговался на уровне 75,22 по отношению к евро, преодолев порог 75 впервые с конца апреля. Он потерял 2,1% по отношению к юаню, опустившись до 10,10, почти семимесячного минимума.

На этой неделе рубль уже потерял более 8% по отношению к доллару и около 12% с момента вступления в силу ограничения на цены на российскую нефть.

Российская валюта была поддержана контролем за движением капитала и первоначальным падением импорта в результате западных санкций после вторжения России в Украине в феврале.

На рубль влияет ослабление платежного баланса России, говорит Рэйчел Зиемба, основатель Ziemba Insights. В последние месяцы доходы России от экспорта упали, поскольку она резко сократила экспорт газа, а нефтяное эмбарго ЕС ограничивает доходы от нефти.

"В то же время импорт оживился, а это означает, что вместо гигантского профицита платежного баланса, вызванного сокращением импорта, он приближается к дефициту", - добавила Зиемба.

Экспорт российской нефти за период с 1 по 20 декабря сократился на 11% по сравнению с предыдущим месяцем после вступления в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщила газета "КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Андрей Кочетков из "Открытие Research" предположил, что вывод средств иностранными компаниями, продающими свой бизнес в России, может оказывать давление на рубль.