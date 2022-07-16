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Саудівська Аравія зобов'язалася забезпечити стабільність нафтового ринку і збільшити видобуток

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Ер-Ріяд, Субота 16 липня 2022 04:28
Саудівська Аравія зобов'язалася забезпечити стабільність нафтового ринку і збільшити видобуток Фото: Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти на 50% (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати баланс світового нафтового ринку, а також має намір істотно збільшити обсяги видобутку для насичення експортних ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У спільному комюніке президента США Джо Байдена і наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салманом говориться, що Вашингтон вітає зобов'язання Саудівської Аравії підтримувати баланс світового нафтового ринку для стійкого економічного зростання.

Ер-Ріяд також має намір наростити рівень нафтовидобутку на 50% в порівнянні із запланованим показником на липень і серпень. Очікується, що цей крок допоможе значно стабілізувати світові ринки.

В цілому США і Саудівська Аравія уклали 18 угод. Вони стосуються інвестицій, енергетики, інформаційно-комунікаційних технологій, космосу та охорони здоров'я.

Нагадаємо, Байден цього тижня перебуває з візитом на Близькому Сході. ЗМІ пишуть, що він схиляє прем'єра Ізраїлю до поставок озброєнь Україні. Крім того, Байден пригрозив застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Саудовская Аравия Нафта
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