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Європейські лоукостери можуть відкрити дочірні підприємства в Україні

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 10:01
Європейські лоукостери можуть відкрити дочірні підприємства в Україні
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Ці компанії повинні запускати рейси усередині країни

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що європейські бюджетні авіакомпанії можуть відкрити дочірні підприємства в Україні для внутрішніх авіаперевезень. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чому в європейських лоукостерів немає маршрутів між містами України, Криклій заявив:

"У європейських лоукостерів є законодавчі обмеження. Якщо наші перевізники можуть усередині Ірландії літати, тоді і вони можуть у нас всередині літати без реєстрації. Тому тут питання політичної волі... Ми всіх запрошуємо реєструвати в рамках українського законодавства дочірні підприємства. Не хочу забігати вперед, але поки маємо позитивні сигнали", - сказав він, зазначивши, що мова йде про іноземні компанії.

Нагадаємо, раніше Криклій говорив, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили найбільшого європейського лоукостера Ryanair. Також він повідомив, що для залучення іноземних авіакомпаній на внутрішній ринок можуть скасувати ПДВ.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Криклій заявив, що Кабінет міністрів буде відкликати своїх представників з наглядової ради "Укразалізниці" і що до нинішнього керівника компанії є зауваження.

Також міністр інфраструктури розповів про вплив глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова в Кабміні. За його словами, Аваков не демонструє явних спроб впливати на склад Кабміну.

Владислав Криклій: З боку Авакова впливу чи намагань на щось впливати я не бачу Ryanair запускає ще понад 40 маршрутів з України
Новини України лоукостВладислав Криклій
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