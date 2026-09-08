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Зеленский анонсировал встречу с Трампом в сентябре

12:07 08.09.2026 Вт
2 мин
Президент рассказал, какие темы в первую очередь могут быть подняты на переговорах
aimg Елена Чупровская
Зеленский анонсировал встречу с Трампом в сентябре Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента)
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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться в двадцатых числах сентября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Зеленский в комментарии журналистам.

Зеленский сообщил, что Украина готовит свою ракетную программу "Фрея" и надеется на поддержку этого направления со стороны США.

С европейскими партнерами Киев, по словам президента, точно получит желаемый результат. Однако для этого момента Украине нужны пакеты баллистических ракет именно от американской стороны.

Зеленский рассчитывает поднять этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом.

"Я рассчитываю в 20-х числах на встречу с Трампом. Поднять эту тему. И дай Бог будет результат", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, стороны двигаются к трехстороннему формату переговоров.

"Мы договорились с американской стороной: давайте все это подготовим между собой, а потом уже прокоммуницируем", - добавил он.

Между тем, ранее стало известно, что Зеленский предложил провести новый раунд переговоров с участием США на площадке Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Президент рассчитывает использовать ближайшие два месяца, чтобы вернуть дипломатический процесс в активную фазу.

Также сообщалось, что США изучают возможность зимней деэскалации войны между Украиной и Россией и одновременного возобновления переговоров по более широкому мирному соглашению.

Среди обсуждаемых идей - шаги по энергетическим объектам, поставкам зерна и экспорту нефти и газа.

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