Европейская "стена дронов" дала трещину еще до сбития первого беспилотника, - Politico

Отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план как ответ на растущую угрозу, ведь российские беспилотники уже пересекают границы Польши и Румынии, а подозрительные дроны отслеживают над Данией, Норвегией и Германией.

Еврокомиссия предлагает создать "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

Страны Балтии и Польша приветствуют инициативу как необходимую меру. Однако государства, расположенные дальше от России, ставят под сомнение ее целесообразность и финансовую логику.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "идеальной стены для Европы не существует", ведь речь идет о границе длиной около 3 000 километров.

С другой стороны, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы, оценивает первоначальный план в примерно 1 миллиард евро и утверждает, что возможности обнаружения можно создать менее чем за год. Он также отметил, что термин "стена" может вводить в заблуждение.

Часть стран опасается, что проект может стать инструментом централизации оборонных решений в Брюсселе.

Италия и Греция призвали к тому, чтобы европейские деньги приносили пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил о необходимости "солидарности" с государствами, граничащими с Россией и Украиной.

А немецкий канцлер Фридрих Мерц, по сообщению дипломатов, критиковал план очень резко, что подчеркнуло существующие разногласия на встрече лидеров в Копенгагене.

Журналисты обращают внимание на мнения экспертов, которые считают, что борьба с беспилотниками является важной, но далеко не панацеей.

Депутат Европарламента Ханна Нойманн заявила, что "стена из дронов не защитит нас от кибератак" и не решит проблем с ПВО, производством боеприпасов или структурами принятия решений.

Несмотря на споры, лидеры ЕС в Копенгагене приняли предложения Еврокомиссии по усилению противодронных возможностей - следовательно, проект, вероятно, будет реализован в той или иной форме.

Однако детали относительно сроков, финансирования и технических возможностей остаются неопределенными, и проект "стены дронов" уже под вопросом.