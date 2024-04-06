Европейский совет выделил 41 млн евро Молдове: куда пойдут деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета .

Совет будет финансировать предоставление оборудования нелетального действия в следующих областях: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и материально-техническое обеспечение.

Помощь направлена на то, чтобы Вооруженные силы Республики Молдова повысили оперативную эффективность, ускорили соблюдение стандартов ЕС и оперативную совместимость и, таким образом, лучше защищали гражданское население в кризисных ситуациях.

Также помощь направлена на укрепление потенциала Республики Молдова в отношении ее участия в военных миссиях и операциях Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP).

"ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, и укреплять жизнестойкость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующей деятельности России", - написали на сайте Европейского совета.