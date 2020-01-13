ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Європі рекомендують уникати польотів над Іраном

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 15:28
В Європі рекомендують уникати польотів над Іраном
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В Єврокомісії вважають небезпечними польоти над Іраном

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що EASA за погодженням з Європейською комісією провів переоцінку ризиків комерційних авіакомпаній, рекомендувавши відмовитися від польотів над Іраном. Проведення нової оцінки планується до кінця цього тижня.

"У світлі останніх недавніх заяв Ірану про те, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак незабаром після зльоту з Тегерана, в нинішніх умовах безпеки рекомендується уникати прольоту Ірану на всіх висотах до подальший повідомлення, в якості запобіжного заходу", - повідомив представник Єврокомісії Стефан де Керсмекер

Нагадаємо, 8 січня іранські військові помилково збили літак МАУ, що здійснював рейс їх Тегерана в Київ. На борту літака знаходилися 176 осіб. Всі загинули. Відповідальність за катастрофу взяло на себе іранський військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Після збиття літака МАУ Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку. Заборона на польоти набрав чинності з півночі 9 січня 2020 року. Він поширюється на всіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Авіакатастрофа в Ірані: частина фахівців повертається до України Рятувальники опублікували відео з місця атаки на український літак в Ірані
Новини України Іранзапретвоздушное пространство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся