В Європі рекомендують уникати польотів над Іраном

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В Єврокомісії вважають небезпечними польоти над Іраном

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що EASA за погодженням з Європейською комісією провів переоцінку ризиків комерційних авіакомпаній, рекомендувавши відмовитися від польотів над Іраном. Проведення нової оцінки планується до кінця цього тижня.

"У світлі останніх недавніх заяв Ірану про те, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак незабаром після зльоту з Тегерана, в нинішніх умовах безпеки рекомендується уникати прольоту Ірану на всіх висотах до подальший повідомлення, в якості запобіжного заходу", - повідомив представник Єврокомісії Стефан де Керсмекер

Нагадаємо, 8 січня іранські військові помилково збили літак МАУ, що здійснював рейс їх Тегерана в Київ. На борту літака знаходилися 176 осіб. Всі загинули. Відповідальність за катастрофу взяло на себе іранський військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Після збиття літака МАУ Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку. Заборона на польоти набрав чинності з півночі 9 січня 2020 року. Він поширюється на всіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.