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У Європі залишилася лише одна країна без випадків коронавірусу

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 11:28
У Європі залишилася лише одна країна без випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (pexels com)

Жодного випадку COVID-19 не підтвердили в Чорногорії

У Європі станом на 12 березня лише в одній країні не було виявлено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Як свідчать дані центру, наразі без жодного випадку коронавірусу залишається Чорногорія. Наразі у світі зафіксовано 126 392 випадки коронавірусу COVID-19.

У Європі залишилася лише одна країна без випадків коронавірусу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що NBA тимчасово зупинила ігровий сезон через виявлення коронавірусу у гравця команди Utah Jazz Руді Гобера. Хворобу було підтверджено перед початком матчу Oklahoma City Thunder та Utah Jazz.

Також РБК-Україна писало, що у Греці зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Хворого чоловіка госпіталізували в Університетську лікарню Патри в західній Греції 2 березня. Вже 10 березня його стан став критичним, в результаті чоловік помер від поліорганної недостатності.

Загалом, на ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Понад 68 тисяч осіб одужали, ще 4,6 тисячі померли від небезпечної інфекції.

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