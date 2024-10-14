В Европарламенте сделали шаг к предоставлению Украине кредита на 35 млрд евро

Комитет Европарламента по вопросам торговли одобрил инициативу, в рамках которой Украине хотят предоставить кредит на 35 млрд евро. Его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
В ходе рассмотрения предложения Еврокомиссии насчет кредита для Украины 31 член комитета проголосовал "за", а еще четыре - "против".
В Европарламенте напомнили, что такой кредит будет вкладом ЕС в инициативу "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.
После этого кредит вынесут на рассмотрение Европарламента. Это произойдет на сессии ЕП 21-24 октября. Затем Совет ЕС должен утвердить кредит для Украины по письменной процедуре. Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Напомним, в конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро. При этом Украине не придется выплачивать кредит - его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого рассказал, что переданные Евросоюзом деньги планируют направить на энергетический сектор и потребности в сфере обороны.
9 октября стало известно, что Совет ЕС согласовал инициативу Еврокомиссии о кредите для Украины.
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