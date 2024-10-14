RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Европарламенте сделали шаг к предоставлению Украине кредита на 35 млрд евро

Фото: в Европарламенте поддержали кредит для Украины на 35 млрд евро (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет Европарламента по вопросам торговли одобрил инициативу, в рамках которой Украине хотят предоставить кредит на 35 млрд евро. Его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В ходе рассмотрения предложения Еврокомиссии насчет кредита для Украины 31 член комитета проголосовал "за", а еще четыре - "против". 

В Европарламенте напомнили, что такой кредит будет вкладом ЕС в инициативу "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России. 

После этого кредит вынесут на рассмотрение Европарламента. Это произойдет на сессии ЕП 21-24 октября. Затем Совет ЕС должен утвердить кредит для Украины по письменной процедуре. Решение вступит в силу на следующий день после  публикации в Официальном журнале ЕС.

 

Кредит для Украины

Напомним, в конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро. При этом Украине не придется выплачивать кредит - его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого рассказал, что переданные Евросоюзом деньги планируют направить на энергетический сектор и потребности в сфере обороны.

9 октября стало известно, что Совет ЕС согласовал инициативу Еврокомиссии о кредите для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламентПомощь Украине