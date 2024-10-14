В Европарламенте сделали шаг к предоставлению Украине кредита на 35 млрд евро

В ходе рассмотрения предложения Еврокомиссии насчет кредита для Украины 31 член комитета проголосовал "за", а еще четыре - "против".

В Европарламенте напомнили, что такой кредит будет вкладом ЕС в инициативу "Большой семерки" предоставить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.

После этого кредит вынесут на рассмотрение Европарламента. Это произойдет на сессии ЕП 21-24 октября. Затем Совет ЕС должен утвердить кредит для Украины по письменной процедуре. Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.