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У Європарламенті зробили крок до надання Україні кредиту на 35 млрд євро

Фото: у Європарламенті підтримали кредит для України на 35 млрд євро (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив ініціативу, в рамках якої Україні хочуть надати кредит на 35 млрд євро. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Під час розгляду пропозиції Єврокомісії щодо кредиту для України 31 член комітету проголосував "за", а ще чотири - "проти".

У Європарламенті нагадали, що такий кредит буде вкладом ЄС в ініціативу "Великої сімки" надати Україні 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.

Після цього кредит винесуть на розгляд Європарламенту. Це відбудеться на сесії ЄП 21-24 жовтня. Потім Рада ЄС має затвердити кредит для України за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

 

Кредит для України

Нагадаємо, наприкінці вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро. При цьому Україні не доведеться сплачувати кредит - його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Президент України Володимир Зеленський після цього розповів, що передані Євросоюзом гроші планують спрямувати на енергетичний сектор та потреби у сфері оборони.

9 жовтня стало відомо, що Рада ЄС погодила ініціативу Єврокомісії про кредит для України.

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