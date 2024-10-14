У Європарламенті зробили крок до надання Україні кредиту на 35 млрд євро

Під час розгляду пропозиції Єврокомісії щодо кредиту для України 31 член комітету проголосував "за", а ще чотири - "проти".

У Європарламенті нагадали, що такий кредит буде вкладом ЄС в ініціативу "Великої сімки" надати Україні 50 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.

Після цього кредит винесуть на розгляд Європарламенту. Це відбудеться на сесії ЄП 21-24 жовтня. Потім Рада ЄС має затвердити кредит для України за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.