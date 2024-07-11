В Европарламенте призывают прекратить председательство Венгрии в Совете ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подрывает позиции, которые были приняты Европейским союзом (ЕС) и действует вопреки интересам блока. Председательство страны в Совете ЕС необходимо прекратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу либеральной группы "Обновляя Европу" Валери Айер, которую цитирует The Guardian.
Айер призвала Европейский Совет изучить все средства, чтобы остановить председательство Венгрии.
Отмечается, что Венгрия начала председательствовать сроком на шесть месяцев с 1 июля. В то же время Орбан уже успел разжечь споры своей так называемой "мирной миссией" и встречей с диктатором Владимиром Путиным.
Айер, в свою очередь, обвинила Орбана в подрыве позиций ЕС и действиях, которые противоречат интересам блока.
"Пришло время обуздать мошенническое президентство Виктора Орбана в Раде", - заявила она.
Недавно Орбан прибыл с визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Позже он также отправился в Россию и Китай, где переговорил с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, в ходе саммита НАТО премьер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и попросил последнего поддержать его "мирную миссию".
Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Орбан не понимает природу конфликта между Россией и Украиной, в связи с чем не может выступать в качестве посредника.
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