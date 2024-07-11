В Европарламенте призывают прекратить председательство Венгрии в Совете ЕС

Айер призвала Европейский Совет изучить все средства, чтобы остановить председательство Венгрии.

Отмечается, что Венгрия начала председательствовать сроком на шесть месяцев с 1 июля. В то же время Орбан уже успел разжечь споры своей так называемой "мирной миссией" и встречей с диктатором Владимиром Путиным.

Айер, в свою очередь, обвинила Орбана в подрыве позиций ЕС и действиях, которые противоречат интересам блока.

"Пришло время обуздать мошенническое президентство Виктора Орбана в Раде", - заявила она.

"Мирная миссия" Орбана

Недавно Орбан прибыл с визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Позже он также отправился в Россию и Китай, где переговорил с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, в ходе саммита НАТО премьер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и попросил последнего поддержать его "мирную миссию".

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Орбан не понимает природу конфликта между Россией и Украиной, в связи с чем не может выступать в качестве посредника.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.