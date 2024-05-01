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Боррель раскритиковал Грузию из-за применения силы против протестующих

Среда 01 мая 2024 13:09
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Боррель раскритиковал Грузию из-за применения силы против протестующих Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ()
Автор: Сергей Пышкин

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз (ЕС) и должна обеспечить право на мирные собрания для своих граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Жозепа Борреля.

"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, я призываю ее власть обеспечить право на мирные собрания, применение силы для их подавления неприемлемо", - заявил Боррель.

Протесты в Грузии

Стоит пояснить, что в Грузии снова начались протесты из-за намерения парламента принять законопроект об "иноагентах". Соответствующий шаг также вызвал возмущение со стороны Европейского союза и НАТО и раньше. Официальные лица угрожали Тбилиси тем, что закон может стать препятствием на пути Грузии в ЕС.

В середине апреля грузинский парламент в рамках первого чтения поддержал вышеупомянутый законопроект. Вчера же, 30 апреля, в стране снова вспыхнули протесты, в конце концов переросшие в столкновения с правоохранителями. Известно, что во время митингов были задержаны 63 граждан. В том числе 6 полицейских получили ранения.

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