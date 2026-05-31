ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия бьет тревогу из-за страны ЕС, которая стала "черным ходом" для шпионов РФ

02:57 31.05.2026 Вс
2 мин
Как именно Кремль пользуется либеральной политикой европейского государства?
aimg Екатерина Коваль
Британия бьет тревогу из-за страны ЕС, которая стала "черным ходом" для шпионов РФ Фото: ранее в Ирландии уже были зафиксированы инциденты с россиянами (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Британские чиновники предупредили Ирландию: из-за либеральной визовой политики страна стала "черным ходом" для российских шпионов в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также: Изъяли 800 серверов и арестовали пианиста: Нидерланды накрыли сеть хакеров РФ

В чем проблема

Евродепутат от Ирландии Барри Эндрюс рассказал, что британские официальные лица лично предупреждали его о количестве виз, выданных Дублином россиянам. С начала полномасштабного вторжения Ирландия выдала 14 000 виз гражданам России - с уровнем одобрения 90%.

"Люди приезжают в Ирландию, а у нас нет такого уровня наблюдения, как в Великобритании", - отметил Эндрюс.

Почему это опасно

Ирландия - член Зоны совместных поездок вместе с Великобританией, островами Ла-Манша и островом Мэн. Это означает: тот, кто попал в Ирландию, фактически получает доступ и в Британию - без дополнительных проверок.

Шенгенская зона после вторжения России в Украину ввела ограничения для россиян. Ирландия в Шенген не входит и собственных жестких фильтров не имеет.

"Ирландия под прицелом"

В июле Ирландия получит председательство в ЕС и это, по словам Эндрюса, делает страну еще более уязвимой. Другие государства во время председательства уже сталкивались со сбоями в аэропортах и атаками на инфраструктуру, которые связывают с Россией.

"Ирландия под прицелом, и именно сейчас время провести полноценный аудит выдачи виз россиянам и белорусам", - подчеркнул евродепутат. Он также призвал проверять страницы заявителей в соцсетях и проводить собеседования.

Проблема не новая. В 2024 году The Sunday Times сообщало об уголовном расследовании в отношении ирландского парламентария по подозрению в тайных контактах с российской разведкой.

В 2022 году Ирландия выслала четырех старших дипломатов РФ - их подозревали в принадлежности к ГРУ и разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Ирландия Визовый режим
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве