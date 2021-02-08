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В Європарламенті збирають підписи за відставку Борреля після його візиту до Москви

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 08 лютого 2021 11:25
В Європарламенті збирають підписи за відставку Борреля після його візиту до Москви Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Депутат Європарламенту від Естонії Рихо Террас сьогодні передасть президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Террас вважає його візит у Москву провалом європейської дипломатії.

Про це повідомляє Postimees.

Як повідомляється, Терас у вихідні почав збір підписів депутатів Європарламенту на підтримку свого листа про відставку Борреля, однак він не захотів припускати, скільки підписів вдасться отримати.

"Це велика політична гра, і я тільки новачок в ній. Я сподіваюся, що до листа приєднаються ті, у кого є совість і хто розуміє, що візит Жозепа Борреля в Москву був дуже великою помилкою і повним провалом європейської дипломатії", - сказав Террас.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

За підсумком поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Також Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало заяви глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.

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