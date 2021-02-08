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В Европарламенте собирают подписи за отставку Борреля после его визита в Москву

Новина українською → Брюссель, Понедельник 08 февраля 2021 11:25
В Европарламенте собирают подписи за отставку Борреля после его визита в Москву Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрей Козловский

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас сегодня передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Террас считает его визит в Москву провалом европейской дипломатии.

Об этом сообщает Postimees.

Как сообщается, Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма об отставке Борреля, однако он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить.

"Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозеп Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Также Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля по итогам его визита в Москву.

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