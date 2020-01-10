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Агресія Росії проти України становить загрозу для континенту, - Європарламент

Новини » Політика     10.01.2020 - 17:52
Агресія Росії проти України становить загрозу для континенту, - Європарламент
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

Також Європарламент засуджує російську анексію Криму

Європейський парламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, у резолюції ЄП щодо імплементації у 2019 році спільної політики безпеки та оборони Європейського союзу йдеться про те, що російська агресія в Україні та Грузії становить загрозу для всього континенту.

"ЄП вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його в найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор'я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту", - йдеться у документі.

Також у Європарламенті висловили занепокоєння щодо діяльності російських політиків з дестабілізації ситуації, що загрожує безпековому середовищу, та вкотре засудили російське військове вторгнення в Україну та анексію Криму.

"ЄП наголошує, що окупація Росією Східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія і мілітаризація Криму з Донбасом продовжується", - наголошують в резолюції.

Нагадаємо, раніше на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН було ухвалено оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. В українському МЗС привітали таке рішення Генасамблеї та завили, що ухвалений документ підтверджує невизнання анексії Криму.

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