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В Європарламенті стурбовані через кампанію з дезінформації в Україні

Новини » Вибори 2019    17.11.2018 - 15:17
В Європарламенті стурбовані через кампанію з дезінформації в Україні
Фото: Даріуш Росаті (з відкритих джерел)

В ЄП вважають, що кампанія з дезінформації потенційно небезпечна

В Європейському парламенті (ЄП) вважають, що перед виборами Україна має підготуватись до боротьби з кампанією дезінформації. Про це заявив депутат Європарламенту Даріуш Росаті у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Європарламент занепокоєний тим, що дезінформація та боротьба з дезінформацією стала більш напруженою.

"Занепокоєння в нас викликає, зокрема, зараз те, що дезінформація, війна з дезінформацією стала більш напруженою. Вона спрямована на те, щоб розколоти український народ перед виборами. Ми звертаємо на це увагу, тому що вважаємо, що країна має підготуватися до боротьби з кампанією з дезінформування. Кампанія є потенційно дуже небезпечною", - повідомив Росаті.

Він також наголосив, що для прозорості проведення майбутніх виборів в Україні влада має впроваджувати ключові реформи у виборчому законодавстві.

"Ціль наших рекомендацій - заохотити українську владу впроваджувати ключові реформи у виборчому законодавстві та за його межами. Ці реформи зможуть дозволити виборам бути прозорими, справедливими. Щоб результат виборів привів до того, щоб прийшла сильна влада, яка б допомогла країні рухатись на шляху демократії", - додав він

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту Ребекка Хармс закликала Україну ухвалити новий виборчий кодекс

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