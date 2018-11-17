В Європарламенті стурбовані через кампанію з дезінформації в Україні

Фото: Даріуш Росаті (з відкритих джерел)

В ЄП вважають, що кампанія з дезінформації потенційно небезпечна

В Європейському парламенті (ЄП) вважають, що перед виборами Україна має підготуватись до боротьби з кампанією дезінформації. Про це заявив депутат Європарламенту Даріуш Росаті у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Європарламент занепокоєний тим, що дезінформація та боротьба з дезінформацією стала більш напруженою.

"Занепокоєння в нас викликає, зокрема, зараз те, що дезінформація, війна з дезінформацією стала більш напруженою. Вона спрямована на те, щоб розколоти український народ перед виборами. Ми звертаємо на це увагу, тому що вважаємо, що країна має підготуватися до боротьби з кампанією з дезінформування. Кампанія є потенційно дуже небезпечною", - повідомив Росаті.

Він також наголосив, що для прозорості проведення майбутніх виборів в Україні влада має впроваджувати ключові реформи у виборчому законодавстві.

"Ціль наших рекомендацій - заохотити українську владу впроваджувати ключові реформи у виборчому законодавстві та за його межами. Ці реформи зможуть дозволити виборам бути прозорими, справедливими. Щоб результат виборів привів до того, щоб прийшла сильна влада, яка б допомогла країні рухатись на шляху демократії", - додав він

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту Ребекка Хармс закликала Україну ухвалити новий виборчий кодекс.

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній раді сумніваються в прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів, які відбудуться восени 2019 року. Нове законодавство передбачає перехід від змішаної системи виборів до відкритих списків.