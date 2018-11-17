В Европарламенте обеспокоены из-за кампании по дезинформации в Украине

Фото: Дариуш Росати (из открытых источников)

В ЕП считают, что кампания по дезинформации потенциально опасная

В Европейском парламенте (ЕП) считают, что перед выборами Украина должна подготовиться к борьбе с кампанией дезинформации. Об этом заявил депутат Европарламента Дариуш Росати в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Европарламент обеспокоен тем, что дезинформация и борьба с дезинформацией стала более напряженной.

"Беспокойство у нас вызывает, в частности, сейчас то, что дезинформация, война с дезинформацией стала более напряженной. Она направлена на то, чтобы расколоть украинский народ перед выборами. Мы обращаем на это внимание, потому что считаем, что страна должна подготовиться к борьбе с кампанией по дезинформации. Кампания является потенциально очень опасной", - сообщил Росати.

Он также отметил, что для прозрачности проведения предстоящих выборов в Украине власть должна внедрять ключевые реформы в избирательном законодательстве.

"Цель наших рекомендаций - поощрить украинскую власть внедрять ключевые реформы в избирательном законодательстве и за его пределами. Эти реформы смогут позволить выборам быть прозрачными, справедливыми. Чтобы результат выборов привел к тому, чтобы пришла сильная власть, которая бы помогла стране двигаться по пути демократии", - добавил он.

Напомним, ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала Украину принять новый избирательный кодекс.

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде сомневаются в принятии избирательного кодекса до парламентских выборов, которые состоятся осенью 2019 года. Новое законодательство предусматривает переход от смешанной системы выборов в открытых списков.