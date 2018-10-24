У Раді сумніваються в прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Новий виборчий кодекс передбачає перехід до відкритих списків

У Верховній раді України сумніваються в прийнятті виборчого кодексу до парламентських виборів восени 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Рятуйся хто може: де і навіщо впливові депутати підбирають собі округи".

Зазначимо, новий виборчий кодекс, якщо він буде прийнятий, змусить політиків переглянути стратегію на парламентську кампанію. Все тому, що прийнятий у першому читанні проект закону передбачає перехід від змішаної системи виборів до відкритих списків. Правда, багато депутатів впевнені, що до виборів кодекс не приймуть.

"В червні доведеться його завалити і подавати новий. Але проголосувати за це нереально. Парламентські вибори пройдуть за чинним кодексом", - запевняє РБК-Україна один із впливових депутатів коаліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на наступному пленарному тижні Рада розгляне виборчий кодекс. За словами спікера Ради Андрія Парубія, робоча група профільного комітету з питань правової політики вже пройшла найскладнішу частину поправок до документа.

До цього голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов не виключив розробку нового законопроекту про виборчу реформу.