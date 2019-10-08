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Європарламент заявив про відсутність прогресу в переговорах з Brexit

Новини » В світі    08.10.2019 - 21:51
Європарламент заявив про відсутність прогресу в переговорах з Brexit
Фото: Давид Сассоли (flickr.com/salvatorecaronna)

Глава Європарламенту Давид Сассоли провів зустріч з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном

Голова Європейського парламенту Давід Сассолі заявив про відсутність прогресу у переговорах щодо угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву зробив Сассолі у вівторок, 8 жовтня, після зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. За словами голови Європарламенту, Джонсон дав невизначені відповіді щодо збереження відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

"Ми не будемо погоджуватися на угоду, яка підриває Белфастску угоду (про врегулювання конфлікту в Північній Ірландії - ред.) і мирний процес (на острові Ірландія - ред.) або ставить під загрозу цілісність нашого єдиного ринку. На даному етапі є дві альтернативи угоді: відстрочка або відсутність угоди", - заявив Сассолі.

Сассоли сказав, що Джонсон також підтвердив свою позицію у своїх переговорах, що він не буде просити ЄС продовжити відстрочку по Brexit після 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Великобританія чекає від Європейського союзу компроміс щодо угоди по виходу Британії з ЄС.

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