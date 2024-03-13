Если Ереван захочет статус кандидата. ЕП предложил трансформировать отношения с Арменией

Европарламент принял резолюцию, в которой предложил рассмотреть трансформацию отношений с Арменией в случае, если она захочет получить статус кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

За принятие резолюции проголосовали 504 депутата Европарламента, 4 - против, а еще 32 - воздержались.

"Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", - сказано в документе.

При этом Европарламент призвал органы ЕС поддержать Армению, чтобы расширить ее сотрудничество с блоком.

Накал между Арменией и Россией

Напомним, отношения между Арменией и Россией ухудшились после того, как Азербайджану удалось взять под свой контроль Нагорный Карабах.

При этом Ереван укрепляет свои отношения со странами Запада и Евросоюзом.

Сегодня, 13 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что его страна рассматривает возможность вступления в Евросоюз. Он отмечал, что у народа Армении есть европейские стремления.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян допустил, что его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности и назвал условие.