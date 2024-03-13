Якщо Єреван захоче статус кандидата. ЄП запропонував трансформувати відносини з Вірменією
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій запропонував розглянути трансформацію відносин із Вірменією у разі, якщо вона захоче отримати статус кандидата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
За ухвалення резолюції проголосували 504 депутати Європарламенту, 4 - проти, а ще 32 - утрималися.
"Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить йти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС-Вірменія", - сказано в документі.
При цьому Європарламент закликав органи ЄС підтримати Вірменію, щоб розширити її співпрацю з блоком.
Напруження між Вірменією та Росією
Нагадаємо, відносини між Вірменією та Росією погіршилися після того, як Азербайджану вдалося взяти під свій контроль Нагірний Карабах.
При цьому Єреван зміцнює свої відносини з країнами Заходу та Євросоюзом.
Сьогодні, 13 березня, глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян розповів, що його країна розглядає можливість вступу до Євросоюзу. Він зазначав, що народ Вірменії має європейські прагнення.
У той же час прем'єр Вірменії Нікол Пашинян припустив, що його країна може вийти з Організації Договору про колективну безпеку та назвав умову.
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