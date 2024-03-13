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Якщо Єреван захоче статус кандидата. ЄП запропонував трансформувати відносини з Вірменією

Середа 13 березня 2024 20:19
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Якщо Єреван захоче статус кандидата. ЄП запропонував трансформувати відносини з Вірменією Фото: Європарламент запропонував розглянути статус кандидата на вступ до ЄС для Вірменії (flickr by eu2017ee)
Автор: Іван Носальський

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій запропонував розглянути трансформацію відносин із Вірменією у разі, якщо вона захоче отримати статус кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

За ухвалення резолюції проголосували 504 депутати Європарламенту, 4 - проти, а ще 32 - утрималися.

"Якщо Вірменія зацікавлена в отриманні статусу кандидата і продовжить йти шляхом стабільних реформ, що зміцнюють її демократію, це може стати основою для етапу трансформації у відносинах ЄС-Вірменія", - сказано в документі.

При цьому Європарламент закликав органи ЄС підтримати Вірменію, щоб розширити її співпрацю з блоком.

Напруження між Вірменією та Росією

Нагадаємо, відносини між Вірменією та Росією погіршилися після того, як Азербайджану вдалося взяти під свій контроль Нагірний Карабах.

При цьому Єреван зміцнює свої відносини з країнами Заходу та Євросоюзом.

Сьогодні, 13 березня, глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян розповів, що його країна розглядає можливість вступу до Євросоюзу. Він зазначав, що народ Вірменії має європейські прагнення.

У той же час прем'єр Вірменії Нікол Пашинян припустив, що його країна може вийти з Організації Договору про колективну безпеку та назвав умову.

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