Європарламент виступив за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС
Європейський парламент вважає, що Брюссель повинен провести глибокий перегляд відносин з Туреччиною. А також офіційно призупинити переговори про членство.
Відповідну резолюцію ухвалили на вчеаршньому засіданні, передає сайт Європарламенту.
У резолюції йдеться, що відносини з Туреччиною погіршилися до такої міри, що ЄС необхідно провести їх глибоку переоцінку.
"В останні роки уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня", - йдеться в документі.
Особливо Європарламент не влаштовує ситуація з верховенством закону в Туреччині і повагою основних прав. У резолюції депутати наполягають на тому, що якщо Туреччина не відмовиться від нинішнього курсу, то Єврокомісія повинна рекомендувати офіційно призупинити переговори про вступ.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що ЄС не приймає Туреччину до свого складу через мусульманську релігію.
Також раніше Європейський союз на три чверті скоротив фінансову допомогу Туреччині. Причинами такого рішення стали газова суперечка в Середземному морі і дії Анкари в Сирії.