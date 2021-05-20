ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Європарламент виступив за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 20 травня 2021 10:59
Європарламент виступив за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент вважає, що Брюссель повинен провести глибокий перегляд відносин з Туреччиною. А також офіційно призупинити переговори про членство.

Відповідну резолюцію ухвалили на вчеаршньому засіданні, передає сайт Європарламенту.

У резолюції йдеться, що відносини з Туреччиною погіршилися до такої міри, що ЄС необхідно провести їх глибоку переоцінку.

"В останні роки уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня", - йдеться в документі.

Особливо Європарламент не влаштовує ситуація з верховенством закону в Туреччині і повагою основних прав. У резолюції депутати наполягають на тому, що якщо Туреччина не відмовиться від нинішнього курсу, то Єврокомісія повинна рекомендувати офіційно призупинити переговори про вступ.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що ЄС не приймає Туреччину до свого складу через мусульманську релігію.

Також раніше Європейський союз на три чверті скоротив фінансову допомогу Туреччині. Причинами такого рішення стали газова суперечка в Середземному морі і дії Анкари в Сирії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Турция вступление в ЕС
NEWS
Сьогодні відбудеться прес-конференція Зеленського: що потрібно знати
Сьогодні відбудеться прес-конференція Зеленського: що потрібно знати
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют