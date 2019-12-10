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Ердоган вважає, що Туреччину не приймають в ЄС через релігію

Новини » Політика     10.12.2019 - 15:53
Ердоган вважає, що Туреччину не приймають в ЄС через релігію
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Він вважає це справжньою причиною небажання підтримати заявку Анкари

Євросоюз не приймає Туреччину в свій склад через віросповідання. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Він переконаний, що незважаючи на те, що в ЄС говорять про велику населення Туреччини для прийняття до Євросоюзу, насправді причина в релігії.

"Нам кажуть, що населення Туреччини дуже велике. Однак справжня причина небажання підтримати заявку Анкари криється в іншому. Справжня причина полягає в тому, що ми - мусульмани", - сказав Ердоган.

Ердоган вважає, що Туреччину не приймають в ЄС через релігію

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина зберігає прихильність повноправного членства в Європейському союзі.

Нагадаємо, в березні в Європарламенті закликали Європейську комісію призупинити переговори з Туреччиною про вступ країни до складу Євросоюзу.

В Єврокомісії заявляли, що в Туреччині зараз відсутні реальні перспективи в переговорах щодо набуття членства в Європейському союзі, оскільки країна змінила своє ставлення до європейських цінностей.

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