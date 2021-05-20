Европарламент выступил за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС

Европейский парламент считает, что Брюссель должен провести глубокий пересмотр отношений с Турцией. А также официально приостановить переговоры о членстве.

В резолюции говорится, что отношения с Турцией ухудшились до такой степени, что ЕС необходимо провести их глубокую переоценку.

"В последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня", - говорится в документе.

Особенно Европарламент не устраивает ситуация с верховенством закона в Турции и уважением основных прав. В резолюции депутаты настаивают на том, что если Турция не откажется от нынешнего курса, то Еврокомиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о вступлении.