Євросоюз значно скоротив фінансову допомогу Туреччині

Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Передвступна допомога урізана в 2020 році для Туреччини на 75% від раніше запланованої суми

Європейський союз на три чверті скоротив фінансову допомогу Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У листі верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в Європарламент йдеться, що так звана передвступна допомога, яка призначена для проведення реформ, урізана в 2020 році для Туреччини на 75% від раніше запланованої суми. Анкара отримає в рамках цієї програми лише 168 млн євро, 150 з них - на поліпшення в сфері демократії і правової держави, а ще 18 мільйонів - на розвиток сіл.

За його словами, причинами такого рішення є газова суперечка в Середземному морі і дії Анкари в Сирії. Одночасно він вважає важливим і надалі фінансово підтримувати реформи в Туреччині.

Передвступна допомога надається країнам-кандидатам в рамках програми IPA фонду ЄС. Переговори про вступ Туреччини в ЄС тривалий час залишаються замороженими, при цьому країна в період з 2014 по 2020 роки отримала від Євросоюзу 3,5 млрд євро. Боррель заявляє, що з 2017 року допомога Туреччині була урізана в цілому на 1,2 млрд євро. Виплати Туреччини, передбачені в угоді з питань біженців, які не скорочені.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна приступила до відправки своїх військових до Лівії, щоб підтримати міжнародно визнаний уряд.