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Европарламент будет судиться с Еврокомиссией из-за 10 млрд евро для Орбана, - Politico

Брюссель, Вторник 12 марта 2024 12:33
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Европарламент будет судиться с Еврокомиссией из-за 10 млрд евро для Орбана, - Politico Фото: Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию в суд из-за выплаты Орбану (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро. Это станет историческим шагом и даст четкий сигнал Урсуле фон дер Ляйен, что нельзя идти на сделки с Виктором Орбаном в нарушение закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре прошлого года разблокировала средства ЕС для Будапешта, которые были заморожены из-за проблем с коррупцией и верховенством закона. Этот шаг был сделан накануне решающего саммита, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал подорвать общую позицию ЕС по Украине.

Выплата в декабре прошлого года была широко раскритикована членами Европарламента и даже чиновниками Еврокомиссии как признак того, что Брюссель поддался шантажу Орбана.

Решение комитета

Комитет Европарламента по правовым вопросам встретился вечером 11 марта за закрытыми дверями, чтобы принять решение подать в суд на исполнительную власть ЕС за то, что, по его мнению, было нарушением обязательства по защите денег налогоплательщиков от неправомерного использования.

Поддержка иска по всем партийным линиям посылает четкий сигнал Еврокомиссии. Собственная политическая группа Урсулы фон дер Ляйен, правоцентристская Европейская народная партия, поддерживает это решение, а ее лидер Манфред Вебер подчеркнули важность защиты верховенства закона в преддверии июньских выборов в ЕС.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречила сама себе в вопросе о том, соблюдает ли Венгрия верховенство закона", - заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Этот шаг комитета задуман как "знак президенту Еврокомиссии, что верховенство закона нельзя обменивать на сделки с Орбаном", сказал Фройнд.

Пока еще не существует прецедентного права относительно того, какую свободу действий имеет Еврокомиссия при принятии решения о замораживании средств в соответствии с общими положениями.

Лидеры политических групп встретятся, чтобы дать глава Европарламента Роберте Метсоле окончательный зеленый свет на подачу иска на Еврокомиссию в суд до крайнего срока, назначенного на 25 марта. Вместе с лидерами социал-демократов, зеленых, левых и либералов Вебер проголосует за этот шаг, сообщили чиновники.

Саммит ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Перед саммитом Виктор Орбан угрожал применить вето, однако не стало голосовать против и вышел из комнаты во время процедуры.

После этого в Европарламенте начали собирать подписи о недоверии Еврокомиссии после размораживания 10,2 млрд евро для Венгрии

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