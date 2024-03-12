Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 млрд євро для Орбана, - Politico

Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв'язку із виплатою Угорщини 10,2 млрд євро. Це стане історичним кроком і дасть чіткий сигнал Урсулі фон дер Ляйєн, що не можна йти на угоди з Віктором Орбаном, порушуючи закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у грудні минулого року розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством закону. Цей крок було зроблено напередодні вирішального саміту, на якому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував підірвати спільну позицію ЄС щодо України.

Виплату у грудні минулого року широко розкритикували члени Європарламенту і навіть чиновники Єврокомісії як ознака того, що Брюссель піддався шантажу Орбана.

Рішення Комітету

Комітет Європарламенту з правових питань зустрівся увечері 11 березня за зачиненими дверима, щоб ухвалити рішення подати до суду на виконавчу владу ЄС за те, що, на його думку, було порушенням зобов'язання щодо захисту грошей платників податків від неправомірного використання.

Підтримка позову всіма партійними лініями надсилає чіткий сигнал Єврокомісії. Власна політична група Урсули фон дер Ляйєн, правоцентристська Європейська народна партія, підтримує це рішення, а її лідер Манфред Вебер наголосили на важливості захисту верховенства закону напередодні червневих виборів до ЄС.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія суперечила сама собі у питанні про те, чи дотримується Угорщина верховенства закону", - заявив депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

Цей крок комітету задуманий як "знак президенту Єврокомісії, що верховенство закону не можна обмінювати на угоди з Орбаном", сказав Фройнд.

Наразі не існує прецедентного права щодо того, яку свободу дій має Єврокомісія при ухваленні рішення про заморожування коштів відповідно до загальних положень.

Лідери політичних груп зустрінуться, щоб дати голові Європарламенту Роберті Метсолі остаточне зелене світло на подання позову на Єврокомісію до суду до останнього терміну, призначеного на 25 березня. Разом із лідерами соціал-демократів, зелених, лівих та лібералів Вебер проголосує за цей крок, повідомили чиновники.

Саміт ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Перед самітом Віктор Орбан погрожував застосувати вето, проте не стало голосувати проти та вийшов із кімнати під час процедури.

Після цього в Європарламенті почали збирати підписи про недовіру Єврокомісії після розморожування 10,2 млрд євро для Угорщини.