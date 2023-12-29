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В Европарламенте собирают подписи о недоверии Еврокомиссии из-за уступки Орбану

Венгрия, Пятница 29 декабря 2023 20:58
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В Европарламенте собирают подписи о недоверии Еврокомиссии из-за уступки Орбану Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Европарламенте начали собирать подписи о недоверии Еврокомиссии после размораживания 10 млрд евро для Венгрии во время саммита лидеров ЕС в декабре.

Об этом рассказал литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"10 млрд евро на стол, он (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - ред.) вышел из комнаты, вот вам билетик за 10 млрд. Комиссия, по моей оценке, сделала ошибку. Если надо было делать это отмораживание, надо было делать раньше. Я не видел ни одной аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии, на основании чего было отморожено, то есть какие критерии были выполнены Венгрией, по поводу которых мы приняли такое положительное решение на 10 млрд", - сказал Ауштрявичюс.

Он отметил, что по его сведениям, нет таких никаких бумаг, подтверждающих выполнение Венгрией требований Еврокомиссии.

"Страны-члены ЕС не были проинформированы. Итак, решение политическое, а значит, риск принимает кто? Фон Дер Ляйен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс - собирают подписи о недоверии ЕК", - добавил он.

По словам политика, Орбан "сыграл партию, к которой он готовился больше года".

"28 миллиардов и более заморожено. Он теперь получил 10 из 28, 18 остается. Это означает, что игра будет продолжаться... Он (Орбан, - ред.) диктует условия, он является тем, кто начинает и заканчивает процесс. Но за это Венгрия заплатит большую цену, потому что недоверие к Орбану еще возросло", - добавил Ауштрявичюс.

Выход Орбана во время голосования

Напомним, 14 декабря лидеры стран Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на то, что Венгрия угрожала наложить вето на инициативу.

Как сообщали западные СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, когда на саммите обсуждался вопрос открытия вступительных переговоров с Украиной. Позже выяснилось, что такой выход во главе венгерского правительства якобы предложил канцлер Германии Олаф Шольц.

Более подробно о том, что ожидает Украины после решения о переговорах, - в материале РБК-Украина.

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