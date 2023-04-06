Европарламент одобрил новые меры против обхода санкций и финансирования терроризма

В Европарламенте отмечают, что, согласно новым мерам, банки, менеджеров активов и криптоактивов, агентов по недвижимости и виртуальной недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня обяжут проверять своих личности клиентов.

При этом вышеупомянутые организации должны установить риски отмывания денег и финансирования терроризма и передавать информацию в центральный реестр.

Также нововведения направлены на регулирование операций с наличными средствами и криптовалютой. В случае отсутствия идентификации личности будут устанавливать лимиты: до 7000 евро для наличных платежей и до 1000 евро для переводов криптоактивов.

Помимо этого, в Евросоюзе запретят любые схемы получения гражданства за инвестиции и обеспечат контроль над так называемыми "золотыми визами".

Все страны ЕС обяжут создать подразделения финансовой разведки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом члены блока должны будут собирать информацию о владельцах яхт, самолетов и автомобилей стоимостью более 200 000 евро.