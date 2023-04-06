Европарламент одобрил новые меры против обхода санкций и финансирования терроризма

Европарламент одобрил более строгие правила, которые помогут бороться с обходом санкций, финансированием терроризма и отмыванием денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Европарламенте отмечают, что, согласно новым мерам, банки, менеджеров активов и криптоактивов, агентов по недвижимости и виртуальной недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня обяжут проверять своих личности клиентов.
При этом вышеупомянутые организации должны установить риски отмывания денег и финансирования терроризма и передавать информацию в центральный реестр.
Также нововведения направлены на регулирование операций с наличными средствами и криптовалютой. В случае отсутствия идентификации личности будут устанавливать лимиты: до 7000 евро для наличных платежей и до 1000 евро для переводов криптоактивов.
Помимо этого, в Евросоюзе запретят любые схемы получения гражданства за инвестиции и обеспечат контроль над так называемыми "золотыми визами".
Все страны ЕС обяжут создать подразделения финансовой разведки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом члены блока должны будут собирать информацию о владельцах яхт, самолетов и автомобилей стоимостью более 200 000 евро.
Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России.
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