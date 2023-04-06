Європарламент схвалив нові заходи проти обходу санкцій та фінансування тероризму

У Європарламенті зазначають, що, згідно з новими заходами, банки, менеджерів активів та криптоактивів, агентів з нерухомості та віртуальної нерухомості та професійні футбольні клуби високого рівня зобов'яжуть перевіряти своїх осіб клієнтів.

При цьому вищезазначені організації повинні встановлювати ризики відмивання грошей та фінансування тероризму та передавати інформацію до центрального реєстру.

Також нововведення спрямовані на регулювання операцій з готівкою та криптовалютою. У разі відсутності ідентифікації особи встановлюватимуть ліміти: до 7000 євро для готівкових платежів та до 1000 євро для переказів криптоактивів.

Крім цього, у Євросоюзі заборонять будь-які схеми отримання громадянства за інвестиції та забезпечать контроль над так званими "золотими візами".

Усі країни ЄС зобов'яжуть створити підрозділи фінансової розвідки для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. При цьому члени блоку повинні будуть збирати інформацію про власників яхт, літаків та автомобілів вартістю понад 200 000 євро.