ЕС хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России, - Bloomberg

Евросоюз при помощи нового проекта намерен выявить пробелы в санкциях против России и улучшить координацию между государствами для выполнения ограничений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Bloomberg рассказали чиновники Евросоюза.

Неназванные представители ЕС говорят, что блок хочет создать новый орган для координации надзора за санкциями против России. В таком проекте будут участвовать девять государств, а именно: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Чиновники уточнили, что новый проект планируют осуществить в течение двух лет. Группа будет составлять перечень органов, отвечающих за замораживание активов, обмениваться передовым опытом и совершенствовать его применение. Еврокомиссия предоставит экспертов по финансовым услугам и покроет часть расходов.

По информации издания, проект является частью инструмента технической поддержки, запущенного Комиссией для поддержки государств-членов в реализации ключевых реформ и политических инициатив в различных областях.

Официальные лица отметили, что интерес к новой инициативе проявила большая группа государств-членов, хотя только девять участвующих национальных правительств решили принять активное участие, а результаты будут использованы в текущей работе против обхода санкций ЕС в целом.