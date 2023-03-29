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ЕС хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России, - Bloomberg

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 16:31
ЕС хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России, - Bloomberg Фото: ЕС хочет запустить проект для улучшения эффективности санкций против России (flickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз при помощи нового проекта намерен выявить пробелы в санкциях против России и улучшить координацию между государствами для выполнения ограничений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Bloomberg рассказали чиновники Евросоюза.

Неназванные представители ЕС говорят, что блок хочет создать новый орган для координации надзора за санкциями против России. В таком проекте будут участвовать девять государств, а именно: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Чиновники уточнили, что новый проект планируют осуществить в течение двух лет. Группа будет составлять перечень органов, отвечающих за замораживание активов, обмениваться передовым опытом и совершенствовать его применение. Еврокомиссия предоставит экспертов по финансовым услугам и покроет часть расходов.

По информации издания, проект является частью инструмента технической поддержки, запущенного Комиссией для поддержки государств-членов в реализации ключевых реформ и политических инициатив в различных областях.

Официальные лица отметили, что интерес к новой инициативе проявила большая группа государств-членов, хотя только девять участвующих национальных правительств решили принять активное участие, а результаты будут использованы в текущей работе против обхода санкций ЕС в целом.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что Россия обходит санкции Запада для того, чтобы импортировать полупроводники и другие технологии, необходимые для войны.

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