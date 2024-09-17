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Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах

Вторник 17 сентября 2024 14:04
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Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ на своих платформах Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Компания Meta, владелец Facebook, объявила о полном запрете на своих платформах таких российских государственных СМИ, как RT и "Россия сегодня". По заявлению компании, эти издания использовали обманные методы для ведения тайных операций влияния в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение Meta знаменует собой серьезную эскалацию мер против российских государственных СМИ, которые ранее были ограничены блокировкой рекламы и сокращением охвата постов. Теперь RT, "Россия сегодня" и другие связанные с ними организации будут полностью запрещены в приложениях Meta по всему миру, включая Instagram, WhatsApp и Threads.

Этот запрет был введен после того, как США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и попытке повлиять на выборы 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал другие страны относиться к RT как к инструменту разведывательных операций России. RT, в свою очередь, высмеял эти обвинения и назвал их попыткой помешать вещателю работать в качестве журналистской организации.

Запрет Meta может оказать ограниченное влияние на реакцию России, поскольку такие платформы, как Instagram и Facebook, уже заблокированы в стране с 2022 года, когда Москва объявила Meta "экстремистской" организацией. Тем не менее WhatsApp, который до сих пор не запрещён в России, остаётся популярным среди миллионов пользователей.

Санкции против RT

В начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и наложили санкции на ряд лиц и организаций. Среди них оказалась Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, известного своей пропагандистской деятельностью.

13 сентября США расширили санкции, добавив в список российский телеканал RT, заявив, что он сотрудничает с российскими разведывательными службами.

Кроме того, США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

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