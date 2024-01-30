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Европарламент проверит депутата, которого СМИ заподозрили в связях с ФСБ

Архивное фото: Татьяна Жданок (facebook com tatjana zdanoka)
Автор: Дмитрий Браславский

В Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов относительно возможного сотрудничества депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.

Об этом заявил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава Европарламента Роберта Метсола очень серьезно относится к обвинениям в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, в связи с чем она передала это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.

По словам Ласса, это означает, что в Европейском парламенте началось расследование. Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение конференции председателей 31 января.

Конференция председателей - это политический орган Европарламента, учитывающий отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами.

О чем идет речь

Ранее ряд изданий в совместном расследовании установили, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с официальными гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ, и, в частности, направляла им отчеты о своей деятельности.

Расследование основывается на взломанной электронной переписке Жданок.

Что об этом говорят в Латвии

Служба госбезопасности Латвии заявила, что действия депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая как минимум с 2004 года взаимодействовала с сотрудниками ФСБ, "не квалифицируются как преступление". 

В ведомстве уточнили, что не считают преступной деятельность евродепутата, потому что она пришлась на период с 2004 по 2013 год.

"До 2016 года латвийское законодательство не предусматривало уголовной ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации, направленную против Латвийской Республики", - уточнили силовики.

Однако спецслужба Латвии планирует оценить информацию о возможном сотрудничестве Жданок с ФСБ России.

Татьяна Жданок

Советский математик и латвийский политический деятель. Доктор физико-математических наук. 

Сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии", с 2004 по 2018 год и с 2019 года - депутат Европейского парламента (Фракция зеленых и Европейского свободного альянса).

Российские шпионы в странах Европы

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.

По данным разведки Чехии, агенты РФ в Европе активны и помогают обходить санкции ЕС.

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