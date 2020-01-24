Британія і ЄС підписали угоду про Brexit

Фото: Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйен (twitter.com/vonderleyen)

Ратифікація документа в Європейському парламенті запланована на 29 січня

Голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу. Про це Шарль Мішель написав в Twitter.

Ратифікація документа в Європейському парламенті запланована на 29 січня. Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

Фото: підписана угода про Brexit (twitter.com/vonderleyen)

"Сьогодні ми з Урсулою фон дер Ляйєн підписали угоду про вихід Великобританії", - написав Шарль Мішель.

Зі свого боку фон дер Ляйєн в Twitter зазначила, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

Нагадаємо, вчора королева Великобританії Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Британії з Європейського союзу.

До цього уряд Великобританії заявив, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Євросоюзом про безвізовий режим.

Зазначимо, 31 січня Великобританія повинна покинути Європейський союз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС повинен бути укладений нове торгову угоду. Британський уряд планує завершити угоду до кінця 2020 року.

Також повідомлялося, що уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом і нульовою квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.