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Європарламент направить делегацію в Україну через загрозу вторгнення РФ

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Брюссель, Середа 26 січня 2022 17:57
Європарламент направить делегацію в Україну через загрозу вторгнення РФ Фото: Європейський парламент (flickr com eu2017ee)
Автор: Олександр Мороз

На тлі загрози вторгнення Росії до України направлять делегацію Європейського парламенту. Вона збиратиме інформацію про поточну кризову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламента.

Повідомляється, що з 30 січня по 2 лютого в Україні перебуватиме делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів. Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.

"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - йдеться в повідомленні.

Делегація зустрінеться зі спікером Верховної ради України Русланом Стефанчуком, а також запросила зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.

Євродепутати також проведуть переговори з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше заступник Державного секретаря США Венді Шерман заявили, що президент РФ Володимир Путін може використати війська для вторгнення в Україну зараз або в середині лютого.

А американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення до України, причому обмеження можуть зачепити особисто Путіна.

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Європарламент Вторгнення Росії до України
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