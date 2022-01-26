Європарламент направить делегацію в Україну через загрозу вторгнення РФ
На тлі загрози вторгнення Росії до України направлять делегацію Європейського парламенту. Вона збиратиме інформацію про поточну кризову ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламента.
Повідомляється, що з 30 січня по 2 лютого в Україні перебуватиме делегація високого рівня у складі восьми євродепутатів. Ознайомчу місію очолять голова комітету у закордонних справах Девід Макаллістер і голова підкомітету з безпеки і оборони Наталі Луазо.
"В ході візиту з 30 січня по 2 лютого депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом і неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи", - йдеться в повідомленні.
Делегація зустрінеться зі спікером Верховної ради України Русланом Стефанчуком, а також запросила зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ і оборони.
Євродепутати також проведуть переговори з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і членами кількох комітетів Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше заступник Державного секретаря США Венді Шерман заявили, що президент РФ Володимир Путін може використати війська для вторгнення в Україну зараз або в середині лютого.
А американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення до України, причому обмеження можуть зачепити особисто Путіна.