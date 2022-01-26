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Европарламент направит делегацию в Украину из-за угрозы вторжения РФ

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Брюссель, Среда 26 января 2022 17:57
Европарламент направит делегацию в Украину из-за угрозы вторжения РФ Фото: Европейский парламент (flickr com eu2017ee)
Автор: Александр Мороз

На фоне угрозы вторжения России в Украину направят делегацию Европейского парламента. Она будет собирать информацию о текущей кризисной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Сообщается, что с 30 января по 2 февраля в Украине будет находиться делегация высокого уровня в составе восьми евродепутатов. Ознакомительную миссию возглавят глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо.

"В ходе визита с 30 января по 2 февраля депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и ​​продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Делегация встретится со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, а также запросила встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны.

Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и членами нескольких комитетов Верховной рады.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявили, что президент РФ Владимир Путин может использовать войска для вторжения в Украину сейчас или в середине февраля.

А американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично Путина.

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Европарламент Вторжение России в Украину
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