ЄС на саміті щодо Росії врахує її підтримку режиму Лукашенка, - Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що лідери ЄС на майбутньому саміті по Росії врахують ситуацію навколо Білорусі. Зокрема, лідери ЄС візьмуть до уваги те, що Москва допомагає режиму Олександра Лукашенка.
Про це Боррель заявив, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту.
"Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор (мова йде про Лукашенка - ред.). Я згоден з усіма вами, що він (Лукашенко - ред.) користується підтримкою Росії. Я згоден, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості та інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі", - сказав він.
Боррель зазначив, що нещодавно Росія відновила грант у півмільйона доларів Мінську, а також те, що російська підтримка дуже важлива для режиму Лукашенка.
"Рада Європейського союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні буде обговорювати наші відносини з Росією", - пообіцяв він депутатам.
Нагадаємо, Боррель також розповів, що ЄС може прийняти черговий пакет санкцій проти Білорусі через два тижні. Це питання планують обговорити на саміті глав МЗС країн Євросоюзу.
Зазначимо, у червні також має відбутися зустріч лідерів Росії і США в Європі.