Европа не знает, как завершить войну РФ против Украины, - Трамп

Заявления Трампа

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что он якобы единственный, кто может положить конец войне России против Украины.

Американский лидер также заверял, что так считают президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

При этом недавно Трамп рассказал о том, что он якобы единственный президент, который "не отдал России" украинскую территорию.

К слову, на этой неделе американские власти "активно давили" на Украину. В частности, США прекратили предоставлять военную помощь украинским защитникам и обмениваться с Украиной разведывательными данными.

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