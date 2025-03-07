Європа не знає, як завершити війну РФ проти України, - Трамп

Заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв про те, що він нібито єдиний, хто може покласти край війні Росії проти України.

Американський лідер також запевняв, що так вважають президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін.

При цьому нещодавно Трамп розповів про те, що він нібито єдиний президент, який "не віддав Росії" українську територію.

До слова, цього тижня американська влада "активно тиснула" на Україну. Зокрема, США припинили надавати військову допомогу українським захисникам і обмінюватися з Україною розвідувальними даними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.