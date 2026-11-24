У Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной и "вкладе" Европы
У России "есть понимание", что переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби продолжатся, но даты их проведение не определены.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Даты следующого раунда переговоров в Абу-Даби еще не назначены", - отметил он.
В то же время Песков подчеркнул: "есть понимание", что переговоры по Украине в Абу-Даби должны продолжиться.
Кроме того, спикер Кремля сделал заявление об участии европейцев в мирных переговорах.
"Европейцы настаивают на том, чтобы переговоры по Украине стали четырехсторонними, но Москва пока не понимает, какой вклад они могли бы внести в процесс мирного урегулирования", - сказал Песков.
Он добавил, что Владимир Путин не передавал президенту США Дональду Трампу или лидеру КНР Си Цзиньпину какие-либо документы с предложениями по урегулированию и гарантиям безопасности.
Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Стороны договорились продолжить диалог, а также обсудили возможность привлечения к нему европейцев.
Напомним, 21 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что команда Трампа хочет организовать новый раунд мирных переговоров до 25 декабря.
Кроме того, Зеленский отметил необходимость сделать все, чтобы четырехсторонняя встреча - Украины, Европы, Америки и России - состоялась как можно быстрее. Он заявил, что Украина готова к этому "буквально завтра".