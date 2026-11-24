У России "есть понимание", что переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби продолжатся, но даты их проведение не определены.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Даты следующого раунда переговоров в Абу-Даби еще не назначены", - отметил он.

В то же время Песков подчеркнул: "есть понимание", что переговоры по Украине в Абу-Даби должны продолжиться.

Кроме того, спикер Кремля сделал заявление об участии европейцев в мирных переговорах.

"Европейцы настаивают на том, чтобы переговоры по Украине стали четырехсторонними, но Москва пока не понимает, какой вклад они могли бы внести в процесс мирного урегулирования", - сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин не передавал президенту США Дональду Трампу или лидеру КНР Си Цзиньпину какие-либо документы с предложениями по урегулированию и гарантиям безопасности.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Стороны договорились продолжить диалог, а также обсудили возможность привлечения к нему европейцев.