Европа в темноте: как Испания и Португалия переживают блэкаут (фото, видео)

По состоянию на сейчас проблемы с электроснабжением фиксируются в Испании, Португалии, Андорре и Франции. Света нет в крупных городах, таких как Барселона, Мадрид и не только.

Фото: в Европе масштабные отключения света (Getty Images)

Из-за нарушений перестало работать метро, люди застряли в лифтах, обесточены больницы, отменена учеба в ряде школ.

При этом Международный аэропорт Мадрида "Барахас" оказался без электричества, перестало работать табло с информацией о рейсах.



Фото: в Мадриде проблемы с работой аэропорта из-за блэкаута (Getty Images)

Кроме того, на выходе из аэропорта образовались большие очереди пассажиров, пытающихся найти такси из-за сбоев в работе мадридского метро.



При этом аэропорты Лиссабона, Порту и Фару работали на резервных источниках питания.

Также в магазинах покупатели не могут рассчитаться банковскими картами, им приходиться платить только наличкой.

Фото: в Испании люди не могут рассчитаться банковскими картами (Getty Images)