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Европа в темноте: как Испания и Португалия переживают блэкаут (фото, видео)

Фото: в Испании произошли отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В нескольких странах Европы сегодня, 28 апреля, начались серьезные перебои с электроснабжением. Миллионы людей остались без света.

РБК-Украина собрало фото и видео с места событий.

По состоянию на сейчас проблемы с электроснабжением фиксируются в Испании, Португалии, Андорре и Франции. Света нет в крупных городах, таких как Барселона, Мадрид и не только.

 

Фото: в Европе масштабные отключения света (Getty Images)

Из-за нарушений перестало работать метро, люди застряли в лифтах, обесточены больницы, отменена учеба в ряде школ. 

При этом Международный аэропорт Мадрида "Барахас" оказался без электричества, перестало работать табло с информацией о рейсах. 
 

 

Фото: в Мадриде проблемы с работой аэропорта из-за блэкаута (Getty Images)

Кроме того, на выходе из аэропорта образовались большие очереди пассажиров, пытающихся найти такси из-за сбоев в работе мадридского метро.
 

При этом аэропорты Лиссабона, Порту и Фару работали на резервных источниках питания.

Также в магазинах покупатели не могут рассчитаться банковскими картами, им приходиться платить только наличкой.

 

Фото: в Испании люди не могут рассчитаться банковскими картами (Getty Images)

Блэкаут в Европе

Напомним, ранее оператор энергосистемы Португалии REN заявил о том, что такие отключения света в европейских странах могли начаться из-за редкого атмосферного явления.

Детальнее о блэкауте в ряде стран - в материале РБК-Украина.

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ИспанияЭлектроэнергияПортугалияОтключение светаБлэкаут