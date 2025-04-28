Европа в темноте: как Испания и Португалия переживают блэкаут (фото, видео)

В нескольких странах Европы сегодня, 28 апреля, начались серьезные перебои с электроснабжением. Миллионы людей остались без света.
РБК-Украина собрало фото и видео с места событий.
По состоянию на сейчас проблемы с электроснабжением фиксируются в Испании, Португалии, Андорре и Франции. Света нет в крупных городах, таких как Барселона, Мадрид и не только.
Фото: в Европе масштабные отключения света (Getty Images)
Из-за нарушений перестало работать метро, люди застряли в лифтах, обесточены больницы, отменена учеба в ряде школ.
При этом Международный аэропорт Мадрида "Барахас" оказался без электричества, перестало работать табло с информацией о рейсах.
Фото: в Мадриде проблемы с работой аэропорта из-за блэкаута (Getty Images)
Кроме того, на выходе из аэропорта образовались большие очереди пассажиров, пытающихся найти такси из-за сбоев в работе мадридского метро.
При этом аэропорты Лиссабона, Порту и Фару работали на резервных источниках питания.
Также в магазинах покупатели не могут рассчитаться банковскими картами, им приходиться платить только наличкой.
Фото: в Испании люди не могут рассчитаться банковскими картами (Getty Images)
Напомним, ранее оператор энергосистемы Португалии REN заявил о том, что такие отключения света в европейских странах могли начаться из-за редкого атмосферного явления.
Детальнее о блэкауте в ряде стран - в материале РБК-Украина.
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