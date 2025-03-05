ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский примет участие в саммите ЕС, - СМИ

Брюссель, Среда 05 марта 2025 20:09
UA EN RU
Зеленский примет участие в саммите ЕС, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 марта, будет участвовать в саммите Евросоюза. Мероприятие пройдет в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Президент Зеленский лично посетит саммит", - рассказал неназванный официальный представитель ЕС накануне саммита.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран Евросоюза закрепят поддержку Украины со стороны блока.

27 лидеров стран ЕС соберутся впервые после того, как на прошлой неделе ссора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между двумя странами.

Саммит в Лондоне

Напомним, на выходных президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с лидерами ряда стран Европы. Они обсуждали дальнейшую стратегию в контексте установления мира между Украиной и Россией.

После встречи премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что будущее соглашение должно включать Россию, иначе не будет никакого прогресса. Но он обратил внимание, что РФ не может диктовать условия.

При этом вчера, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина совместно с Европой готовит план действия для установления устойчивого мира.

Уже сегодня Зеленский рассказал о "плане первых шагов для приближения мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Война в Украине
NEWS
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины