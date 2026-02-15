ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Европа без США не сдержит Россию: в НАТО назвали масштабы зависимости

Воскресенье 15 февраля 2026 05:54
UA EN RU
Европа без США не сдержит Россию: в НАТО назвали масштабы зависимости Фото: Европа все еще демонстрирует зависимость от США (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Европейские страны способны производить современное оружие, однако остаются критически зависимыми от США в сфере разведки, логистики и командования. Без американских возможностей сдерживание России будет крайне сложным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Politico рассказали дипломаты и военные аналитики.

Читайте также: DELTA стала цифровым оружием на фронте, украинский ИИ за 2 секунды обнаруживает вражескую технику

Европейские страны способны производить современное оружие, однако остаются критически зависимыми от США в сфере разведки, логистики и командования. Без американских возможностей сдерживание России будет крайне сложным.

Издание вспоминает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял идею обороны Европы без США и заявил, что континент не имеет достаточных возможностей без американской поддержки.

Отмечается, что хотя европейская промышленная база и способна производить танки, самолеты, ракеты или артиллерию, она все еще значительно зависит от Пентагона в вопросах разведки, логистики, связи и систем командования и управления. Именно эти компоненты обеспечивают эффективность всех боевых платформ.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова заменить американские стратегические средства собственными. В то же время эксперты признают: полное отделение от США будет чрезвычайно дорогим и длительным процессом.

По оценке Рютте, такой шаг стоил бы до 10% ВВП - вдвое больше нынешнего оборонного ориентира НАТО. Аналитики Международного института стратегических исследований оценивают потенциальные расходы примерно в 1 триллион долларов.

Где Европа уже имеет альтернативы

В сфере воздушного наблюдения страны НАТО ищут замену самолетам AWACS. Вместо американского Boeing E-7A Wedgetail часть союзников рассматривает европейскую альтернативу - Saab GlobalEye.

В противовоздушной обороне наряду с американскими системами Patriot доступен франко-итальянский комплекс SAMP-T, который уже используется Украиной.

Европа также имеет собственные транспортные самолеты Airbus A400M, хотя в сфере дозаправки в воздухе значительно уступает США - американский флот насчитывает около 450 самолетов-заправщиков против примерно 156 у Европы.

Самая большая уязвимость - разведка и космос

Сложнее всего в Европе с разведывательными и космическими возможностями, которые есть у США. Европейские страны в значительной степени полагаются на американские спутниковые данные и системы наблюдения, отмечает издание.

После временного приостановления обмена разведданными между США и Украиной, Киев и его союзники активизировали поиск альтернатив. Украина, в частности, использует данные финской компании ICEYE, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж обеспечивает около двух третей разведывательной поддержки Украины.

В то же время ЕС развивает собственную спутниковую систему IRIS², которая должна стать альтернативой Starlink, однако ее запуск ожидается не ранее 2030 года.

Политический фактор

Отдельной проблемой является политическая раздробленность ЕС. Решения в сфере обороны часто требуют единодушия, что затрудняет быстрые шаги. Эксперты отмечают: главная проблема Европы не столько в недостатке ресурсов, сколько в отсутствии координации.

На фоне растущих сомнений в долгосрочной надежности США как партнера по безопасности вопрос стратегической автономии Европы становится одним из ключевых для будущего континента.

Как известно, в последнее время Европа отделяется от США в вопросе обороны. Вашингтон призывает европейских партнеров по НАТО быть более самостоятельными, а в прошлом году страны блока должны были поднять расходы на оборону на уровне 5% ВВП, к чему призывал Трамп.

Однако в Европе реально оценивают ситуацию, несмотря на желание не зависеть от Вашингтона в этом вопросе. Так что Брюссель признает, что в случае конфликта на сегодня континент не справится без Америки.

При этом накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс сейчас достаточно силен, чтобы сдерживать нападающего и победить его.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
Новости
Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС
Сибига встретился с Каллас: обсудили 20 пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы