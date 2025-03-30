Европа рассматривает возможность отправки авиации и флота для патрулирования Украины, - WP

Европейские страны рассматривают возможность направления авиации и флота в Украину после окончания войны. Эту возможность обсуждают в рамках "коалиции желающих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как предлагают Франция и Британия, после войны опорой Украины могут стать европейские войска "коалиции желающих". Президент Франции Эммануэль Макрон назвал их "силами сдерживания". По плану, они должны были бы помочь защитить украинские города и ключевые объекты подальше от линии фронта, а также обеспечить материально-техническую поддержку или обучение украинской армии.

Европейские страны планируют направить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить, сколько войск потребуется для "сил сдерживания" и где они должны быть размещены. Европейцы будут советоваться с Украиной об усилении ее армии для удержания будущей линии фронта.

По словам двух дипломатов, европейский фокус также переместился на воздушные и морские силы, поскольку начальники армий указывают на ограничение развертывания крупных войск на земле, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба Украины или Черного моря.

Макрон подчеркивал, что Европа также хочет участия США в миротворческой миссии в Украине. Однако президент США Дональд Трамп не давал обещаний.

По словам европейских дипломатов, чиновники из команды Трампа подают "неоднозначные" сигналы даже в частных беседах. Спецпредставитель Стив Уиткофф, который сыграл ключевую роль в переговорах с Россией, недавно назвал эту инициативу "упрощенной".