Європа розглядає можливість відправки авіації та флоту для патрулювання України, - WP

Європейські країни розглядають можливість направлення авіації та флоту в Україну після закінчення війни. Цю можливість обговорюють в межах "коаліції охочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пропонують Франція та Британія, після війни опорою України можуть стати європейські війська "коаліції охочих". Президент Франції Еммануель Макрон назвав їх "силами стримування". За планом, вони б мали допомогти захистити українські міста та ключові об’єкти подалі від лінії фронту, а також забезпечити матеріально-технічну підтримку або навчання українській армії.

Європейські к раїни планують направити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити, скільки військ буде потрібно для "сил стримування" та де вони мають бути розміщені. Європейці будуть радитися з Україною про посилення її армії для утримання майбутньої лінії фронту.

За словами двох дипломатів, європейський фокус також перемістився на повітряні та морські сили, оскільки начальники армій вказують на обмеження розгортання великих військ на землі, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання неба України чи Чорного моря.

Макрон наголошував, що Європа також хоче участі США у миротворчій місії в Україні. Проте президент США Дональд Трамп не давав обіцянок.

За словами європейських дипломатів, чиновники з команди Трампа подають "неоднозначні" сигнали навіть у приватних бесідах. Спецпредставник Стів Віткофф, який відіграв ключову роль у переговорах з Росією, нещодавно назвав цю ініціативу "спрощеною".