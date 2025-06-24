Европа планирует убедить Трампа продать оружие Украине, - WP

Как рассказали изданию три неназванных европейских чиновника, европейские союзники считают, что они могут убедить Трампа продать Украине американское оружие, если они или Киев выделят на это деньги, в том числе в форме займов.

Один из собеседников WP уточнил, что зеленый свет на такую продажу оружия будет зависеть и от прихотей американского лидера. По его словам, чиновники Трампа не желают предпринимать крупных шагов, которые, по их мнению, могут вызвать гнев Кремля и сорвать амбиции Трампа по проведению мирных переговоров или сближению с Москвой.

При этом неназванные представители НАТО считают, что при нынешней ситуации Украина сможет продержаться против России еще год.

"По нашему мнению, это не приведет к полному краху в течение 12 месяцев. Вероятно, у вас еще будет год, но Украина... будет в очень тяжелом положении. Они будут сражаться в оборонительной позиции почти все время", - заявил в комментарии изданию высокопоставленный представитель Альянса.

По его словам, у украинских войск может быть нехватка средств противовоздушной обороны, танковых бригад и ракетных запасов.