Европа планирует убедить Трампа продать оружие Украине, - WP

Европейские чиновники ожидают, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа начать продажу оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как рассказали изданию три неназванных европейских чиновника, европейские союзники считают, что они могут убедить Трампа продать Украине американское оружие, если они или Киев выделят на это деньги, в том числе в форме займов.
Один из собеседников WP уточнил, что зеленый свет на такую продажу оружия будет зависеть и от прихотей американского лидера. По его словам, чиновники Трампа не желают предпринимать крупных шагов, которые, по их мнению, могут вызвать гнев Кремля и сорвать амбиции Трампа по проведению мирных переговоров или сближению с Москвой.
При этом неназванные представители НАТО считают, что при нынешней ситуации Украина сможет продержаться против России еще год.
"По нашему мнению, это не приведет к полному краху в течение 12 месяцев. Вероятно, у вас еще будет год, но Украина... будет в очень тяжелом положении. Они будут сражаться в оборонительной позиции почти все время", - заявил в комментарии изданию высокопоставленный представитель Альянса.
По его словам, у украинских войск может быть нехватка средств противовоздушной обороны, танковых бригад и ракетных запасов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде и обсудить возможность продажи американского оружия Украине. Но встреча так и не состоялась.
При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверял, что Трамп в конце концов разрешит продать Украине оружие.
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