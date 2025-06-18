У Зеленского уверены: Трамп продаст оружие Украине

Президент США Дональд Трамп не будет против продажи Украине оружия. Он хочет прагматичных отношений между странами.

Подоляк прокомментировал возможность того, что Трамп примет политическое решение о продаже Украине оружия.



"Трамп продаст. Потому что это опять же лобби - это основные спонсоры Республиканской партии. Они заинтересованы в том, чтобы монетизировать отношения с Украиной в рамках войны. Тем более что оружие американское доказывает свое первенство по отношению к русскому или к любому другому", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас вопрос только в логистике и коммуникациях на разных площадках. США хотят развивать прагматические отношения с Украиной. При этом продолжается наработка новых инициатив в рамках сделки о недрах.

"Безусловно, не может быть такого, что ты имеешь стратегическое партнерство, а тут говоришь "нет, оружие продавать не будем, хотя нам это выгодно". Ну это немного странно", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП также обратил внимание, что досрочный отлет Трампа с саммита G7, где была запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, не был связан с нежеланием обсуждать возможность продажи оружия Украине.

При этом Подоляк добавил, что лидеры G7 давят на Трампа, чтобы он перестал играться с Россией в дипломатию и начать давление на РФ.

"Но все, что касается продаж оружия, я думаю, что здесь как раз Украина добьется того, что ему нужно. То есть покупать мы будем. Потому что все, что нужно нам уникально, есть в США в достаточном количестве на складах", - считает он.