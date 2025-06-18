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У Зеленского уверены: Трамп продаст оружие Украине

Среда 18 июня 2025 17:15
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У Зеленского уверены: Трамп продаст оружие Украине Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Президент США Дональд Трамп не будет против продажи Украине оружия. Он хочет прагматичных отношений между странами.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк прокомментировал возможность того, что Трамп примет политическое решение о продаже Украине оружия.

"Трамп продаст. Потому что это опять же лобби - это основные спонсоры Республиканской партии. Они заинтересованы в том, чтобы монетизировать отношения с Украиной в рамках войны. Тем более что оружие американское доказывает свое первенство по отношению к русскому или к любому другому", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас вопрос только в логистике и коммуникациях на разных площадках. США хотят развивать прагматические отношения с Украиной. При этом продолжается наработка новых инициатив в рамках сделки о недрах.

"Безусловно, не может быть такого, что ты имеешь стратегическое партнерство, а тут говоришь "нет, оружие продавать не будем, хотя нам это выгодно". Ну это немного странно", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП также обратил внимание, что досрочный отлет Трампа с саммита G7, где была запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, не был связан с нежеланием обсуждать возможность продажи оружия Украине.

При этом Подоляк добавил, что лидеры G7 давят на Трампа, чтобы он перестал играться с Россией в дипломатию и начать давление на РФ.

"Но все, что касается продаж оружия, я думаю, что здесь как раз Украина добьется того, что ему нужно. То есть покупать мы будем. Потому что все, что нужно нам уникально, есть в США в достаточном количестве на складах", - считает он.

Трамп досрочно уехал из Канады

Напомним, с 15 по 17 июня в Канаде прошел саммит "Большой семерки". Президент США Дональд Трамп не остался на финальный день мероприятия.

Именно 17 июня он должен был провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы украинского государства, он хотел обсудить с американскими коллегой возможность покупки оружия у США.

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